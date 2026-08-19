Milano 15:08
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 14 agosto

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 14 agosto
USA, Richieste mutui nella settimana del 14 agosto su base settimanale (WoW) -0,4%, in calo rispetto al precedente +3,6%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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