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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 28 agosto

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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 28 agosto
USA, Scorte petrolio nella settimana del 28 agosto su base settimanale (WoW) -4,45 Mln barili, in calo rispetto al precedente 95K barili (la previsione era -400K barili).
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