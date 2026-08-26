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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 21 agosto

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 21 agosto
USA, Richieste mutui nella settimana del 21 agosto su base settimanale (WoW) -1%, in calo rispetto al precedente -0,4%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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