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USA, richieste mutui settimanali in calo

Economia, Macroeconomia
USA, richieste mutui settimanali in calo
(Teleborsa) - In calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 5 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -2,7%, dopo il +0,8% registrato la settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 6,2% e quello relativo alle nuove domande è leggermente sceso (-0,2%).

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,85% dal 6,79% precedente.

(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)
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