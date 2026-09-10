Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Giornata pressoché debole per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in calo a 51.875.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.752. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52.122. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.628.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)