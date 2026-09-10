BCE, proiezioni: PIL +0,4% e picco inflazione al 5,4% nel 2027 con scenario più grave

(Teleborsa) - In uno scenario più moderato che presuppone che i prezzi dell'energia si normalizzino più rapidamente rispetto allo scenario di riferimento, l'inflazione sarebbe del 2,9% quest'anno per poi scendere sotto l'obiettivo della BCE, all'1,9% nel 2027 e all'1,8% nel 2028.



E' quanto emerge dalle proiezioni economiche pubblicate oggi dalla banca centrale nelle quali gli esperti ipotizzano scenari di diversa gravità. Sempre in contesto più moderato, la crescita economica si attesterebbe a +0,9% nel 2026, +1,5% nel 2027 e +1,6% nel 2028.



In uno scenario avverso che prevede un aumento dei prezzi dell'energia più marcato e persistente rispetto allo scenario di riferimento, con una maggiore incertezza e ricadute internazionali più ampie, nonché effetti indiretti e di secondo livello sull'inflazione più marcati, l'inflazione sarebbe pari al 3,1% nel 2026, al 3,2% nel 2027 e al 2,3% nel 2028. La crescita sarebbe dello 0,9% quest'anno, dell'1,1% nel prossimo e dell'1,4% nel 2028.



Considerando invece uno scenario più grave che presuppone uno shock dei prezzi dell'energia più forte e persistente, una maggiore incertezza e una reazione più marcata dei salari e dei prezzi non energetici rispetto a quello avverso, l'inflazione accelererebbe al 3,3% nel 2026 e al 5,4% nel 2027, per poi rallentare al 3,2% nel 2028, mantenendosi ben oltre il target.



L'inflazione core, escludendo le componenti più volatili quali energia e alimenti, si attesterebbe al 2,5% quest'anno, al 3,5% nel 2027 per poi allentarsi al 3,2% nel 2028 mentre la crescita economica è stimata allo 0,8% nel 2026, allo 0,4% nel 2027 e all'1,4% nel 2028.





Condividi

```