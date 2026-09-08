Giappone, PIL rivisto al rialzo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Rivista al rialzo la crescita economica del Giappone nel 2° trimestre del 2026. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi è salito dello 0,4%, più dello 0,3% indicato nella stima preliminare. Nel trimestre precedente, il PIL era salito dello 0,5%.



Anche su base annua, il Prodotto Interno Lordo registra una espansione dell'1,4% rispetto al +1,1% del trimestre precedente.

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