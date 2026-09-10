Milano 9-set
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Dow Jones 9-set
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Londra 9-set
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Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,52%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.931,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,52%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,52% e termina gli scambi a 24.931,93 punti.
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