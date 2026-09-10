Milano 17:35
51.807 -0,13%
Nasdaq 20:11
29.133 -0,98%
Dow Jones 20:11
51.996 -0,73%
Londra 17:35
10.609 -0,57%
Francoforte 17:35
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Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,80% alle 19:30

Il Nasdaq-100 si muove a 29.185,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,80% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dello 0,80% alle 19:30, tratta in ribasso a 29.185,36 punti.
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