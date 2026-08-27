Milano 11:41
52.647 -0,45%
Nasdaq 26-ago
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Dow Jones 26-ago
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Londra 11:41
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Francoforte 11:41
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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,26%

Il DAX inizia le contrattazioni a 26.354,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,26%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,26%, che esordisce a 26.354,37 punti.
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