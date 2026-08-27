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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,26%
Il DAX inizia le contrattazioni a 26.354,37 punti
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27 agosto 2026 - 09.03
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Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,26%, che esordisce a 26.354,37 punti.
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