Brent a 102 dollari su escalation Usa-Iran. TTF sopra 80 euro

(Teleborsa) - Il Brent
sale a 102,30 dollari al barile
(+1,08%), il WTI a 97,42 dollari (+1,43%), proseguendo il rialzo di ieri quando il contratto aveva superato i 100 dollari per la prima volta da luglio. Il movimento riflette un mercato che continua a prezzare un rischio geopolitico persistente
, con le tensioni nel Golfo Persico che non mostrano segnali credibili di de-escalation. "Cruciale per le prospettive - e per capire quanto slancio potrà mantenere questo ultimo movimento - è il comportamento d'acquisto della Cina
. Sarà in gran parte questo a determinare se il rally avrà seguito o si esaurirà", hanno inoltre suggerito gli analisti di ING.
L'Iran
ha dichiarato mercoledì di essere pronto a intensificare il conflitto, dopo aver rivendicato il lancio di missili balistici contro una base militare Usa in Giordania e attacchi a 10 navi nei pressi dello Stretto di Hormuz
. Il presidente Usa Donald Trump
ha invece affermato che la guerra proseguirà probabilmente fino a dopo le elezioni di metà mandato di inizio novembre: "Penso che la guerra finirà subito dopo le elezioni perché non potranno resistere più a lungo". Trump ha inoltre avvertito l'Iran di "non fare il furbo" riguardo all'attività rilevata presso il sito sospettato di ospitare strutture nucleari
di Pickaxe Mountain
, minacciando nuovi attacchi.
Sul fronte dell'offerta, ING segnala anche che cresce inoltre il rischio di divisioni interne all'OPEC+
: secondo alcune indicazioni, l'Iraq starebbe spingendo per un aumento significativo della propria quota produttiva, puntando a una base di calcolo di 6 milioni di barili al giorno, ben oltre i 4,9 milioni stimati dall'IEA come capacità produttiva sostenibile del Paese.
Sul fronte gas
, i prezzi europei
sono saliti ulteriormente: il TTF tratta a 80,2 euro/MWh (+1,2%), dopo aver superato ieri la soglia degli 80 euro per la prima volta dai primi mesi del 2023. Secondo i dati AGSI aggiornati al 9 settembre
, gli stoccaggi europei
si attestano a 761,84 TWh
, pari al 67,33% della capacità disponibile, ben al di sotto della media quinquennale dell'84% per questo periodo dell'anno, lasciando il mercato vulnerabile in vista della prossima stagione di riscaldamento.
A sostenere ulteriormente i prezzi hanno contribuito anche le notizie di attacchi
con droni ucraini
contro impianti di trattamento del gas nella regione russa dello Yamal
.(Foto: skeeze / Pixabay)