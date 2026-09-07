Guerra in Iran, oltre 100 miliardi di dollari di extra-costi energetici per i consumatori Usa

(Teleborsa) - La guerra in Iran è costata finora ai consumatori statunitensi 100,2 miliardi di dollari in maggiori costi energetici, con il conto che sale di circa un milione di dollari ogni due minuti, secondo una stima in tempo reale della Brown University.



Secondo l'Iran War Energy Cost Tracker della Watson School di Brown, i maggiori prezzi di benzina e diesel sono costati alla famiglia media americana oltre 760 dollari dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio. La maggior parte dell'aggravio deriva dalla benzina, anche se, come ha fatto notare Axios, il peso del diesel sta crescendo più rapidamente: venerdì il prezzo ha toccato un massimo storico, salendo ininterrottamente ogni giorno da allora, fino a 5,90 dollari al gallone lunedì mattina, in aumento di circa il 60% su base annua.



Il Texas ha sostenuto la quota maggiore dell'aggravio, con circa 11 miliardi di dollari di costi aggiuntivi tra benzina e diesel dall'inizio della guerra, seguito da California (8 miliardi) e Florida (5 miliardi).

Condividi

```