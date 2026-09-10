Equita suggerisce di consegnare i titoli TIM nell'OPA di Poste: ecco i 10 motivi principali
(Teleborsa) - Equita suggerisce di consegnare i titoli TIM nell'OPA di Poste Italiane, ricordando che domani termina il periodo di adesione, con pagamento previsto per il 18 settembre. Alla luce del rilancio annunciato da Poste martedì scorso, che ha portato il corrispettivo a 0,218 azioni Poste e 1,97 euro per ogni azione TIM consegnata, il periodo di adesione sarà poi riaperto dal 21 al 25 settembre.
La banca d'affari indica 10 motivi per aderire: 1. La valutazione stand-alone di TIM è piena; 2. L'offerta di Poste riconosce multipli delle attività domestiche di TIM su base standalone superiori a quelli delle società comparabili europee; 3. Dall'annuncio dell'offerta di Poste (ed escludendo la performance del primo giorno dovuta al premio offerto), il titolo TIM ha largamente sovra-performato il settore di riferimento nonostante risultati 1H che non hanno dato chiaro supporto alle guidance FY; 4. Poste accetterà qualsiasi ammontare di azioni TIM portate in offerta, con il rischio quindi - se non si consegnano le azioni - di rimanere investiti in un titolo poco liquido se l'adesione sarà elevata o di avere più difficoltà nel generare sinergie per il gruppo combinato in caso di bassa adesione; 5. Poste, se non arrivasse al delisting di TIM, potrebbe essere opportunistica nel decidere il timing per incrementare la propria quota in TIM nei prossimi anni, e senza dover più riconoscere un premio di controllo; 6. Valore addizionale potrebbe emergere, a maggior ragione in uno scenario stand-alone, in caso di consolidamento del mercato delle TLC domestico, ma pensiamo che questo scenario possa essere favorito dal controllo di TIM da parte dello Stato; 7. Le sinergie annunciate paiono realistiche e con potenziale margine di rialzo in case di pieno controllo, per cui viene visto valore industriale generabile dalla combinazione; 8. Il titolo Poste offre un profilo di crescita degli utili e di remunerazioni per gli azionisti più visibile rispetto a TIM stand-alone; 9. I multipli della combined entity sono attraenti, con Poste che tratta a un PE Adj. 2028/29E di 11,2-10,4x e con un dividend yield del 6,8%-7,4%; 10. Equita ha un potenziale di upside di oltre 15% sul Poste in uno scenario combinato, il che implica un target di 8,7 euro per gli azionisti TIM che consegnano le loro azioni rispetto a 7,2 euro su base stand-alone.
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