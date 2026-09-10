Equita suggerisce di consegnare i titoli TIM nell'OPA di Poste: ecco i 10 motivi principali

(Teleborsa) - Equita suggerisce di consegnare i titoli TIM nell'OPA di Poste Italiane , ricordando che domani termina il periodo di adesione, con pagamento previsto per il 18 settembre. Alla luce del rilancio annunciato da Poste martedì scorso, che ha portato il corrispettivo a 0,218 azioni Poste e 1,97 euro per ogni azione TIM consegnata, il periodo di adesione sarà poi riaperto dal 21 al 25 settembre.



La banca d'affari indica 10 motivi per aderire: 1. La valutazione stand-alone di TIM è piena; 2. L'offerta di Poste riconosce multipli delle attività domestiche di TIM su base standalone superiori a quelli delle società comparabili europee; 3. Dall'annuncio dell'offerta di Poste (ed escludendo la performance del primo giorno dovuta al premio offerto), il titolo TIM ha largamente sovra-performato il settore di riferimento nonostante risultati 1H che non hanno dato chiaro supporto alle guidance FY; 4. Poste accetterà qualsiasi ammontare di azioni TIM portate in offerta, con il rischio quindi - se non si consegnano le azioni - di rimanere investiti in un titolo poco liquido se l'adesione sarà elevata o di avere più difficoltà nel generare sinergie per il gruppo combinato in caso di bassa adesione; 5. Poste, se non arrivasse al delisting di TIM, potrebbe essere opportunistica nel decidere il timing per incrementare la propria quota in TIM nei prossimi anni, e senza dover più riconoscere un premio di controllo; 6. Valore addizionale potrebbe emergere, a maggior ragione in uno scenario stand-alone, in caso di consolidamento del mercato delle TLC domestico, ma pensiamo che questo scenario possa essere favorito dal controllo di TIM da parte dello Stato; 7. Le sinergie annunciate paiono realistiche e con potenziale margine di rialzo in case di pieno controllo, per cui viene visto valore industriale generabile dalla combinazione; 8. Il titolo Poste offre un profilo di crescita degli utili e di remunerazioni per gli azionisti più visibile rispetto a TIM stand-alone; 9. I multipli della combined entity sono attraenti, con Poste che tratta a un PE Adj. 2028/29E di 11,2-10,4x e con un dividend yield del 6,8%-7,4%; 10. Equita ha un potenziale di upside di oltre 15% sul Poste in uno scenario combinato, il che implica un target di 8,7 euro per gli azionisti TIM che consegnano le loro azioni rispetto a 7,2 euro su base stand-alone.

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