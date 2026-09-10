Francoforte: andamento sostenuto per RWE

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia energetica tedesca , con una variazione percentuale dell'1,92%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore tedesco di energia mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 61,82 Euro. Rischio di discesa fino a 60,74 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 62,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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