Il Regionale di Trenitalia rinnova la partnership con X Factor 2026

(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo FS) rinnova la collaborazione con X Factor, in vista della ripartenza il 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. "X Factor Vivilo con noi. Viaggia con la musica", il claim della partnership triennale. Per dare il via alla nuova stagione, è stato svelato oggi alla stazione di Milano Porta Garibaldi un treno del Regionale con livrea dedicata e autografata dai giudici e dalla conduttrice dello show.



Alla presentazione, organizzata in occasione dell’evento di lancio della nuova edizione del programma, hanno partecipato Massimiliano Astrologo, Responsabile Product Marketing Trenitalia; Luca Centurioni, Sky Media Marketing Director; Chiara Marelli, Head of Marketing Entertainment & OOH at Sky Media; Roberta Zamboni, Head of Branded Content, Sponsorship Italy and Global Sales Lead di Fremantle; i quattro giudici Irama, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi e la conduttrice Giorgia.



La rinnovata intesa conferma la volontà del Regionale di costruire un dialogo più vicino alle nuove generazioni, valorizzando al tempo stesso una mobilità sostenibile, accessibile e in continua evoluzione. Musica e viaggio diventano così il filo conduttore di un progetto che porta X Factor fuori dagli studi televisivi e lo avvicina al pubblico e al territorio.



Regionale sarà al fianco degli aspiranti concorrenti durante il loro viaggio verso Milano, dove raggiungeranno le Audizioni dello show con l’obiettivo di trasformare il proprio talento in un sogno da realizzare. Il viaggio proseguirà anche dopo i Live Show. Ogni venerdì, dal 23 ottobre al 28 novembre, la stazione di Milano Centrale ospiterà, anche quest’anno, "Music Tracks", dove i fan che potranno assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti eliminati dal programma durante la loro prima performance ufficiale dopo l’uscita da X Factor.



Torna anche quest’anno “Direzione X FACTOR”, il concorso dedicato agli iscritti al programma X-GO che, dal 1° al 15 ottobre potranno provare a vincere il biglietto per assistere alla finale, in programma a Milano.





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