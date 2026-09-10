Eventi e scadenze del 10 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 10/09/2026

Appuntamenti:

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Jefferies Global Industrials Conference 2026 - New York - Conferenza di Jefferies dedicata al settore industriale, con interventi e incontri tra il management di società internazionali e investitori su risultati, strategie e prospettive dei rispettivi gruppi (da mercoledì 09/09/2026 a giovedì 10/09/2026)

Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

10:00 - EBA - European Banking Authority - Riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (EBA)

11:00 - Istat - Nota sull’andamento dell’economia italiana - luglio e agosto 2026

11:30 - Firma protocollo d'intesa tra INPS e Aeronautica Militare - Sede dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Roma - Il Presidente INPS e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Antonio Conserva, firmeranno il protocollo d'intesa tra INPS e Aeronautica Militare per lo svolgimento delle attività di competenza del "Polo nazionale Aeronautica", istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano

14:00 - Camera dei Deputati - Audizione Malagò su crisi calcio italiano - Aula Commissione Cultura - La Commissione Cultura svolge l'audizione del presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), Giovanni Malagò, sulla crisi e le prospettive del calcio italiano

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria presso la Deutsche Bundesbank a Berlino e annuncio tassi

14:30 - Camera dei Deputati - Audizione Indire su intelligenza artificiale - Aula Commissione Cultura - La Commissione Cultura svolge l'audizione di rappresentanti dell’Indire sulle tematiche connesse all’uso dell’intelligenza artificiale fra gli studenti

15:45 - BCE - Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche della BCE per l'area euro

16:45 - Presentazione nuova livrea Regionale X Factor 2026 - Stazione Milano Porta Garibaldi, binario 1 - Presentazione della partnership tra Trenitalia e X Factor 2026, con il Regionale livreato in occasione della nuova edizione dello show. Saranno presenti, tra gli altri, Massimiliano Astrologo, Responsabile Product Marketing Trenitalia,Luca Centurioni, Sky Media Marketing Director, i quattro giudici e la conduttrice Giorgia

17:00 - Columbia Threadneedle Inv.. - Mercati, tassi e Fed: i temi chiave in attesa del meeting di settembre - Webinar di Columbia Threadneedle Investments dal titolo "Mercati, tassi e Fed: i temi chiave in attesa del meeting di settembre" con l'analisi di Gene Tannuzzo (Responsabile reddito fisso globale) e Ed Al-Hussainy (Portfolio Manager) sulle sfide che la Federal Reserve si trova ad affrontare nel definire la politica monetaria per il resto del 2026

19:30 - Stellantis - Partecipazione alla Jefferies Global Industrials Conference - Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, parteciperà ad una "fireside chat" durante la Jefferies Global Industrials Conference di New York

21:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Napoli - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla partita inaugurale dei Campionati Europei di pallavolo maschile "Enel Cev Euro 2026" Italia-Svezia

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Adobe Systems - Risultati di periodo

Altea Green Power - CDA: Relazione Semestrale

Avio - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

B&C Speakers - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call per la presentazione dei risultati (h 16.00) - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Bolognafiere - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Cy4Gate - CDA: Relazione Semestrale

El.En - CDA: Relazione Semestrale

EQUITA - CDA: Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2026

FNM - CDA: Relazione Semestrale

Garofalo Health Care - CDA: Relazione Semestrale

Immsi - CDA: Relazione Semestrale

Macy's - Risultati di periodo

Magis - Assemblea: Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti - seconda convocazione

Oracle - Risultati di periodo

Orsero - CDA: Relazione Semestrale

SOL - CDA: Relazione Semestrale

SYS-DAT - CDA: Relazione Semestrale

Tecma Solutions - CDA: Approvazione e pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale

Unidata - CDA: Relazione Semestrale

Valtecne - Assemblea: L’Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata del relativo incarico, a nominare i consiglieri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a definirne il compenso - seconda convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```