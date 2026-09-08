Unicredit rinnova partnership con Cosmetica Italia nell'ambito della Milano Beauty Week

(Teleborsa) - UniCredit collabora con Cosmetica Italia per il secondo anno consecutivo nell'ambito della Milano Beauty Week 2026, la manifestazione ideata dalla stessa Cosmetica Italia in partnership con Cosmoprof ed Esxence.



Quest'anno - si legge in una nota - prende vita The Beauty Factory - Storia di un'eccellenza italiana, un progetto innovativo, promosso e sponsorizzato da UniCredit e realizzato in collaborazione con Cosmopack, con Milano che si trasforma in un palcoscenico diffuso, con eventi, incontri, percorsi esperienziali e attività dedicate ai cittadini, ai professionisti e agli operatori della filiera.



L'iniziativa, che sarà inaugurata il 16 settembre, accende i riflettori su una delle filiere più dinamiche del Made in Italy. Secondo i dati di Cosmetica Italia, nel 2025 il fatturato dell'industria cosmetica in Italia ha toccato il valore record di 18 miliardi di euro, spinto anche da esportazioni pari a 8,6 miliardi di euro, a conferma della forte competitività internazionale della cosmetica italiana. Un comparto che, lungo tutta la filiera, genera 49 miliardi di euro di fatturato e coinvolge circa 500.000 addetti. La Lombardia si conferma il principale polo produttivo della cosmetica italiana, con il 35% delle imprese cosmetiche attive in Italia nel 2025 e circa i due terzi del fatturato nazionale generati sul territorio regionale.



Marco Bortoletti, Regional Manager Manager UniCredit Region Lombardia, ha dichiarato: "La cosmetica è una delle eccellenze del Made in Italy più apprezzate e riconosciute nel mondo e trova proprio in Lombardia il suo principale motore di sviluppo, grazie a una filiera che esprime innovazione, qualità manifatturiera, ricerca e una forte vocazione internazionale. Con Beauty Factory vogliamo contribuire a raccontare il valore di questo settore in modo concreto e coinvolgente, portando una vera linea produttiva nel cuore di Milano e mettendola a diretto contatto con il grande pubblico. È un'occasione unica per mostrare da vicino le competenze, le tecnologie e il know-how che si celano dietro un prodotto iconico della cosmetica italiana e che rendono il nostro Paese un punto di riferimento a livello globale. Come UniCredit siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Cosmetica Italia a sostegno di una filiera strategica per la Lombardia e per l'Italia, confermando il nostro impegno nell'accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita, innovazione e internazionalizzazione e nel contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori."

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