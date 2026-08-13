Trenitalia (Gruppo FS) estende X-GO a Busitalia e Trenitalia Tper

(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo FS) estende a Busitalia e Trenitalia Tper il programma fedeltà X-GO dedicato ai clienti che viaggiano con Regionale e Intercity.







Il programma X-GO consente di accumulare 2 punti ogni euro speso sui viaggi con i due brand di Trenitalia. Una volta ottenuti 150 punti, è possibile usufruire di un cashback di 3 euro, utilizzabile per l’acquisto di ulteriori titoli di viaggio con Trenitalia, Trenitalia Tper e Busitalia. Attivo dalla primavera 2023, il programma ha già raggiunto quasi 2 milioni di iscritti e punta a espandere le opportunità offerte attraverso la sinergia con altre soluzioni di trasporto del Gruppo FS.







Con l’ingresso di Trenitalia Tper, saranno inclusi nell’accumulo di punti X-GO tutti i collegamenti da e per l’Emilia-Romagna, compresi quelli di Trenitalia. Saranno inoltre inclusi anche carnet e abbonamenti, ad eccezione di quelli integrati.







I collegamenti Busitalia in Umbria, acquistati sui canali Trenitalia, consentiranno di accumulare punti X-GO. Tra i servizi disponibili rientrano quelli per l’aeroporto di Perugia come l’Assisi Airlink da Perugia e Assisi, e quelli per Assisi, Piediluco, Marmore, Orvieto, Spoleto, Narni, Terni, Todi, Montefalco-Bevagna (da Foligno), Gubbio, Norcia e Cascia.







“La loyalty è un fiore all’occhiello della strategia di Trenitalia, con un ruolo fondamentale per capire e soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri. L’ampliamento del programma X-GO rappresenta la naturale conseguenza del notevole successo ottenuto in pochi anni, durante i quali abbiamo raggiunto quasi 2 milioni di iscritti. Un programma che piace soprattutto ai più giovani, e li accompagna nelle loro scelte eco-friendly e di mobilità integrata. Con questa novità, Trenitalia conferma il proprio ruolo strategico nel promuovere l’utilizzo del trasporto collettivo, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più integrata, conveniente e sostenibile” ha commentato Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia.







“L'adesione di Trenitalia Tper al programma X-GO premia la fedeltà di chi sceglie ogni giorno i nostri treni regionali in Emilia-Romagna”, è il commento di Alberto Filoni, Amministratore Delegato di Trenitalia Tper. “Questa iniziativa, che rappresenta un vantaggio concreto e immediato, si inserisce nel nostro impegno per una mobilità quotidiana sempre più vantaggiosa, accessibile e rispettosa dell'ambiente".







Per Busitalia, l’AD Serafino Lo Piano afferma: “L’estensione di X-GO ai servizi Busitalia rafforza ulteriormente la sinergia con Trenitalia e la visione di una mobilità sempre più integrata all’interno del Gruppo FS. Per noi il cliente Busitalia è anche un cliente Trenitalia: per questo lavoriamo in modo coordinato per offrire un’esperienza di viaggio semplice, coerente e orientata alle esigenze delle persone. Con X-GO vogliamo riconoscere la fiducia di chi sceglie i nostri servizi, ampliando le opportunità e i vantaggi a disposizione dei viaggiatori e incentivando un utilizzo sempre più diffuso del trasporto collettivo e sostenibile”

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