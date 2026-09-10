Milano 13:10
52.079 +0,39%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:10
10.633 -0,34%
Francoforte 13:10
25.575 0,00%

Londra: giornata depressa per Pearson

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Pearson
Pressione sulla società internazionale di formazione, che tratta con una perdita del 2,61%.
Condividi
```