Londra: giornata depressa per Pearson

(Teleborsa) - Ribasso per la società internazionale di formazione , che presenta una flessione del 2,61%.



Lo scenario su base settimanale di Pearson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Pearson si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,29 sterline. Prima resistenza a 11,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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