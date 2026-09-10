Londra: seduta molto difficile per Antofagasta
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia mineraria, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,18%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Antofagasta subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 39,59 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 37,04. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 42,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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