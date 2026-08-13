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Antofagasta scivola in fondo al mercato di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Antofagasta scivola in fondo al mercato di Londra
Ribasso per la compagnia mineraria, che passa di mano in perdita del 4,96%.
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