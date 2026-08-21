Milano 10:33
52.966 +0,57%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:33
10.772 +0,22%
Francoforte 10:33
26.067 +0,32%

Londra: senza freni Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: senza freni Antofagasta
Seduta decisamente positiva per la compagnia mineraria, che tratta in rialzo del 4,70%.
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