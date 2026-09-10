Madrid: performance negativa per ACS

(Teleborsa) - Ribasso per Actividades de Construccion y Servicios , che presenta una flessione dell'1,92%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di ACS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 98,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 101,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 97,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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