Madrid: performance negativa per ACS
(Teleborsa) - Ribasso per Actividades de Construccion y Servicios, che presenta una flessione dell'1,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di ACS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 98,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 101,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 97,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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