Milano 13:12
52.068 +0,37%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:12
10.633 -0,35%
Francoforte 13:12
25.564 -0,05%

Madrid: rosso per ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per ACS
Seduta in ribasso per Actividades de Construccion y Servicios, che mostra un decremento dell'1,92%.
Condividi
```