Milano
17:35
51.629
-1,68%
Nasdaq
20:41
29.258
-0,38%
Dow Jones
20:41
52.457
-0,22%
Londra
17:35
10.698
+0,44%
Francoforte
17:35
25.441
-0,50%
Lunedì 14 Settembre 2026, ore 20.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: perdite consistenti per ACS
Madrid: perdite consistenti per ACS
Migliori e peggiori
,
In breve
14 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scende sul mercato
Actividades de Construccion y Servicios
, che soffre con un calo del 3,97%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: rosso per ACS
Madrid: peggiora ACS
Madrid: performance negativa per ACS
Madrid: scambi al rialzo per ACS
Titoli e Indici
Acs, Actividades De Construccion Y Servicios
-6,51%
Altre notizie
Madrid: si concentrano le vendite su ACS
Parigi: perdite consistenti per Pernod Ricard
New York: perdite consistenti per Adobe Systems
New York: perdite consistenti per Albemarle
New York: perdite consistenti per PTC
New York: perdite consistenti per Tesla Motors
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto