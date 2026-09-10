Mozambico, Saipem e Jan De Nul siglano una Lettera di Intenti per Rovuma LNG

(Teleborsa) - Saipem , in consorzio con Jan De Nul, ha firmato una Lettera di Intenti, relativa allo sviluppo della Fase 1 del progetto Rovuma LNG in Mozambico, con ExxonMobil Moçambique Limitada per conto di Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (MRV), che rappresenta i partner dell’Area 4 (ENH, CNPC, Eni, Kogas e XRG).



La Lettera di Intenti, spiega una nota, riguarda limitati servizi preliminari di ingegneria e procurement e altri servizi tecnici, finalizzati all’avanzamento della definizione progettuale e della pianificazione esecutiva, per un valore iniziale di circa 11 milioni di euro. L’aggiudicazione definitiva del contratto di Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) al consorzio è subordinata alla FID positiva da parte dei partner dell’Area 4 e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative e regolamentari, attese nel 2026.



Il progetto è relativo allo sviluppo delle infrastrutture upstream che trasporteranno il gas dai giacimenti offshore dell’Area 4 all’impianto di liquefazione onshore Rovuma LNG da 18 pozzi subacquei attraverso una rete di pipeline sottomarine e manifold.



Il consorzio Saipem–Jan De Nul contribuirà al progetto grazie alla propria vasta esperienza nell’EPCI di infrastrutture subsea, incluse pipeline di esportazione del gas, ombelicali, infield flowline e relative infrastrutture in acque basse e profonde.





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