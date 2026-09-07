TotalEnergies cede il 9,1% di Papua LNG e ne affida la gestione operativa a ExxonMobil

(Teleborsa) - TotalEnergies cederà il 9,1% di Papua LNG ai partner del progetto, riducendo la propria partecipazione al 20%, e ne affiderà la gestione operativa a ExxonMobil . Al completamento dell'operazione, la quota di quest'ultima salirà al 34,1%, Santos deterrà il 21% e ENEOS Holdings il 2,4%.



Kumul Petroleum Holdings e Mineral Resources Development Company, entrambe di proprietà della Papua Nuova Guinea, deterranno una quota del 22,5%.



"Questi accordi rappresentano un passo decisivo verso la decisione finale di investimento per Papua LNG", ha dichiarato Patrick Pouyanné, amministratore delegato di TotalEnergies. "Il trasferimento della gestione operativa accresce il valore e la competitività del progetto, sfruttando le sinergie con PNG LNG durante le fasi di costruzione e di esercizio."



Il progetto prevede una produzione di 5,6 milioni di tonnellate di GNL all'anno, destinate principalmente ai mercati asiatici. Il suo sviluppo comprende impianti di trattamento del gas e un gasdotto che collegherà i giacimenti di Elk e Antelope al sito di liquefazione situato vicino a Port Moresby.



Papua LNG punta a prendere una decisione definitiva sull'investimento entro fine 2026, subordinatamente all'accordo delle parti interessate e alle condizioni di mercato, ha dichiarato un portavoce di ExxonMobil a Bloomberg.



L'accordo prevede anche la creazione di una joint venture commerciale tra TotalEnergies e le entità statali della Papua Nuova Guinea, nonché un accordo preliminare di fornitura che garantisce al colosso energetico francese l'accesso a 1,5 milioni di tonnellate all'anno di GNL per il proprio portafoglio globale.







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