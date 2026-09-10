MPS, Coldiretti: sostegno all’operazione italiana Intesa Sanpaolo-BPER a tutela del risparmio

(Teleborsa) - "Se dovessimo oggi spiegare con una immagine quello che sta avvenendo nella vicenda del risiko bancario che indirizzerà l’economia del nostro Paese, vedo due treni in corsa: un Freccia Rossa, vuoto di passeggeri e privo di finestrini, che muoverebbe da Siena e punterebbe su Milano e da Milano fatalmente – forse a causa dell’imperizia dei due macchinisti – virerebbe verso Parigi e verso i rischi di un mercato finanziario globale prossimo alla crisi. E’ il treno targato MPS, BPM, Credit Agricole. Un treno a trazione francese. Un treno che senza i francesi non parte. Poi penso all’altro treno che gli si contrappone targato nuovamente MPS, BPER e Intesa Sanpaolo: muove da Siena, passa per Bologna, approda a Milano e riparte dentro un percorso tutto italiano". Così il Segretario Generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo in un intervento su La Stampa di oggi.



Secondo Gesmundo treni e risparmi vanno e se ben diretti raggiungono la destinazione che gli è stata data. "C’è un carico su quel treno? Certo – prosegue Gesmundo - E’ un treno che si porta appresso fra il 13% e il 15% del risparmio degli italiani. E, badate bene, lo stock di risparmio italiano con 6.500 miliardi di euro, sta in posizione di vertice al mondo. Di questi soldi, una quota limitata ma significativa soprattutto dal punto di vista del patrimonio di liquidità, appartiene ai contadini, ai produttori agricoli. E questa è la ragione per cui come Coldiretti, la più grande organizzazione contadina europea, parliamo. E mi sento di dire che fra i treni in partenza, noi della Coldiretti stiamo dalla parte del treno targato Italia, targata Intesa Sanpaolo/BPER".



Per Gesmundo non si tratta di una questione economica ma "è questione più ampia che investe l’ambito delle persone, dei loro diritti, della ricchezza stessa della nazione. Quell’ambito che la Costituzione stessa richiama all’articolo 47: ‘La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme!’ Tutela, appunto, anche da corse improvvide verso mete che possono rivelarsi rischiose e dannose!"



"Il sistema agroalimentare italiano vale 707 miliardi di euro – dichiara il presidente di Coldiretti Ettore Prandini - e ha bisogno di essere supportato da istituzioni finanziarie solide che sappiano dare credito alle imprese che investono in Italia e danno lavoro a 4 milioni di persone. Per questo come Coldiretti sosteniamo l'operazione messa in campo da Intesa e Bper per una traiettoria di sviluppo dell'economia e del risparmio degli italiani. In un contesto storico come quello attuale – conclude Prandini - il risparmio è una ricchezza da tutelare, tanto quanto la sovranità alimentare, due aspetti che riguardano la vita di ogni persona. Per questo vanno sostenuti progetti che rafforzino il Paese, con interlocutori credibili e progetti concreti".

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