Intesa, via libera dall'assemblea con 97% dei voti favorevoli all'AuCap per l'OPAS su MPS
(Teleborsa) - Come da attese, è arrivato il via libera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo all'aumento di capitale per l'OPAS su MPS. All'assemblea hanno partecipato, per il tramite del Rappresentante Designato, 4.889 titolari del diritto di voto per 11.296.286.078 azioni ordinarie prive del valore nominale, pari al 63,88413% del capitale sociale.
L'assemblea ha approvato, con voti favorevoli pari al 96,96% sulle azioni ordinarie rappresentate, la proposta all'unico punto dell'ordine del giorno, riguardante la facoltà del CdA, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con emissione di un numero massimo pari a 5,7 miliardi di azioni ordinarie - il cui prezzo di emissione sarà determinato - da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di MPS, promossa da Intesa Sanpaolo.
Per le modifiche statutarie approvate dall'assemblea, sono stati già rilasciati i prescritti provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza, la quale ha anche autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta.
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