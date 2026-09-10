Intesa, via libera dall'assemblea con 97% dei voti favorevoli all'AuCap per l'OPAS su MPS

(Teleborsa) - Come da attese, è arrivato il via libera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo all'aumento di capitale per l'OPAS su MPS . All'assemblea hanno partecipato, per il tramite del Rappresentante Designato, 4.889 titolari del diritto di voto per 11.296.286.078 azioni ordinarie prive del valore nominale, pari al 63,88413% del capitale sociale.



L'assemblea ha approvato, con voti favorevoli pari al 96,96% sulle azioni ordinarie rappresentate, la proposta all'unico punto dell'ordine del giorno, riguardante la facoltà del CdA, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con emissione di un numero massimo pari a 5,7 miliardi di azioni ordinarie - il cui prezzo di emissione sarà determinato - da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di MPS, promossa da Intesa Sanpaolo.



Per le modifiche statutarie approvate dall'assemblea, sono stati già rilasciati i prescritti provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza, la quale ha anche autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta.

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