MPS, sale l'attesa per gli esiti del CdA, comparto bancario cauto

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per quanto emergerà dal Cda straordinario di MPS
che è in corso e che è chiamato a esaminare le possibili alternative strategiche come contromossa all'offerta da 30,6 miliardi di euro di Intesa Sanpaolo
.
In particolare, il Ceo della banca senese, Luigi Lovaglio, stando alle indiscrezioni de Il Sole 24 Ore, metterebbe sul tavolo
una doppia OPS su Banco BPM
e su Banca Generali
, tenendo conto anche del 13,2% di Generali detenuto da Mediobanca
.
Tra le opzioni al vaglio ci sarebbe anche la distribuzione di un dividendo straordinario
ai soci di MPS.
Al momento, il comparto bancario italiano viaggia perlopiù cauto con Monte Paschi
che sale dello 0,4%, Banco BPM
dello 0,2% mentre Banca Generali
ha rallentato, rispetto alla mattinata, e scambia al momento a -0,2%. Meglio Intesa Sanpaolo
a +0,7%.