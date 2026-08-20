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MPS, sale l'attesa per gli esiti del CdA, comparto bancario cauto

Banche, Finanza
MPS, sale l'attesa per gli esiti del CdA, comparto bancario cauto
(Teleborsa) - Cresce l'attesa per quanto emergerà dal Cda straordinario di MPS che è in corso e che è chiamato a esaminare le possibili alternative strategiche come contromossa all'offerta da 30,6 miliardi di euro di Intesa Sanpaolo.

In particolare, il Ceo della banca senese, Luigi Lovaglio, stando alle indiscrezioni de Il Sole 24 Ore, metterebbe sul tavolo una doppia OPS su Banco BPM e su Banca Generali, tenendo conto anche del 13,2% di Generali detenuto da Mediobanca.

Tra le opzioni al vaglio ci sarebbe anche la distribuzione di un dividendo straordinario ai soci di MPS.

Al momento, il comparto bancario italiano viaggia perlopiù cauto con Monte Paschi che sale dello 0,4%, Banco BPM dello 0,2% mentre Banca Generali ha rallentato, rispetto alla mattinata, e scambia al momento a -0,2%. Meglio Intesa Sanpaolo a +0,7%.
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