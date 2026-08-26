Intesa Sanpaolo presenta osservazioni alla Consob, criticità su operazioni Mps

(Teleborsa) - "Intesa Sanpaolo ha presentato oggi alla Consob
osservazioni e considerazioni riguardanti criticità
emerse da operazioni annunciate dopo il lancio dell'Opas
di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena". Lo si apprende da fonti vicine al dossier.
L'iniziativa, spiegano ancora le stesse fonti "à finalizzata a tutelare l'integrità del mercato
e la corretta informazione
verso tutti gli azionisti e a evidenziare in particolare la necessità del rispetto della normativa vigente con riferimento, tra l'altro, alla cosiddetta passivity rule
".