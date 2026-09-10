Milano 13:14
52.079 +0,39%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:14
10.637 -0,31%
Francoforte 13:14
25.573 -0,01%

Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia
Performance positiva per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dell'1,27% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```