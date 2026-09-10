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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
Performance positiva per l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata in aumento dell'1,15% rispetto alla chiusura precedente.
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