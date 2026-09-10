Milano 9-set
51.875 0,00%
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Londra 9-set
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Francoforte 9-set
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PLATINUM del 9/09/2026

Finanza
PLATINUM del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Prepotente rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,62% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.946,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.855,3. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2.037,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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