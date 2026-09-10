Promotica, al via la nuova Short Collection per Coop firmata Alessi

(Teleborsa) - Promotica , agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan, ha lanciato la nuova Short Collection per Coop, un progetto che vede protagonisti gli articoli firmati Alessi.



Dal 10 settembre al 18 novembre 2026, nei punti vendita Coop aderenti all'iniziativa, i soci e clienti riceveranno un bollino ogni 15 euro di spesa. Raccogliendo i bollini e aggiungendo un contributo, sarà possibile ottenere premi esclusivi firmati Alessi per la tavola o la cucina firmati da designer internazionali come Sakura Adachi, Michele De Lucchi, David Chippenderfield e Jasper Morrison.



"Affiancare il marchio Coop a un'eccellenza del design come Alessi conferma la nostra capacità di costruire collaborazioni distintive, capaci di generare valore sia per i partner sia per i loro clienti", ha commentato l'AD Diego Toscani.

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