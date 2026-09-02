Promotica, KT&Partners incrementa fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato a 5,23 euro per azione (dai precedenti 5,15 euro) il target price su Promotica , agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Add" sul titolo visto l'upside potenziale del 69%.



Gli analisti confermano le stime di fatturato per l'intero piano, con l'esercizio 2026 invariato a 138,8 milioni di euro, il che implica una crescita stimata dello 0,4% su base annua rispetto all'esercizio 2025: ritengono che l'esercizio 2026 sarà incentrato sul mantenimento del nuovo livello di riferimento, piuttosto che sul suo ampliamento. A livello strutturale, il mix di ricavi sta cambiando: l'attività sul mercato interno rimane il pilastro del piano, mentre i ricavi internazionali crescono in modo significativo e la fonte si sposta dall'Asia verso l'Europa settentrionale e orientale. La Business Unit Digitale amplifica questo effetto, con i contratti di fidelizzazione pluriennali che godono di maggiore visibilità. Insieme, questi tre fattori trainanti sostengono una crescita annua dell'8-9% a partire dall'esercizio 2027, portando i ricavi a 179,1 milioni di euro entro l'esercizio 2029.



Viene previsto che l'EBITDA per l'esercizio 2026 si attesti a 13,4 milioni di euro (+30,7% su base annua), con l'intero incremento derivante dall'efficienza di scala. Tuttavia, gli analisti hanno ridotto di 0,5 milioni di euro la stima precedente (13,9 milioni di euro con un margine del 10%) poiché un organico più consistente assorbe parte del potenziale di crescita, in vista dell'espansione internazionale.



Infine, la PFN dovrebbe migliorare a 8,3 milioni di euro nell'esercizio 2026, con un flusso di cassa operativo di 4,4 milioni di euro a copertura di 1,5 milioni di euro di investimenti e del dividendo di 2,5 milioni di euro relativo agli utili dell'esercizio 2025.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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