Dipietro Group, esercitata integralmente la greenshoe

(Teleborsa) - Dipietro Group , realtà attiva da oltre trent'anni come System Integrator nei settori Oil & Gas, Chimico ed Energetico, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM, ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento per complessive 100.000 azioni ordinarie nell'ambito dell'IPO.



Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a Euro 1,50 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie della società, per un controvalore complessivo pari a Euro 150.000.



A seguito dell'esercizio integrale della greenshoe, sono state pertanto collocate complessivamente 1.400.000 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di Euro 1,50 per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a Euro 2.100.000, riveniente dal collocamento di 1.300.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dell’IPO e 100.000 azioni ordinarie di nuova emissione, corrispondenti a circa il 7,14% delle 1.400.000 azioni ordinarie complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio della greenshoe.



A seguito dell'integrale esercizio della greenshoe, il flottante, calcolato sulle azioni ordinarie, è pari al 14,89%, mentre il capitale sociale di Dipietro Group ammonta a Euro 1.140.000 ed è rappresentato da complessive 11.400.000 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui 9.400.000 azioni ordinarie e 2.000.000 azioni a voto plurimo.

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