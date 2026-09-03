La carta UniCredit Scuderia Ferrari Metal evolve e diventa Mastercard World Legend

(Teleborsa) - La carta di credito premium UniCredit Scuderia Ferrari Metal, lanciata da Unicredit in collaborazione con Scuderia Ferrari in occasione dello scorso Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, compie un passo ulteriore e diventa la prima carta Mastercard World Legend disponibile in Italia.



Questo importante upgrade consente ai titolari della carta di accedere sin da subito a servizi e privilegi riservati al più elevato livello dell'offerta Mastercard, arricchendo ulteriormente il valore di un prodotto già apprezzato per esclusività, design e qualità.



UniCredit Scuderia Ferrari Metal mantiene tutte le caratteristiche di estetica e design che l'hanno resa una delle proposte più prestigiose della gamma premium di UniCredit, ma introduce oggi i vantaggi della suite esclusiva The Mastercard Collection.



Mastercard World Legend rappresenta il più alto livello dell'offerta Mastercard e consente ai titolari di accedere a una selezione di opportunità premium a livello globale. Tra i principali vantaggi del programma figurano: un ecosistema ampliato di proposte esclusive nei settori travel, dining, entertainment e lifestyle; privilegi e servizi dedicati presso una rete selezionata di partner internazionali; accesso a proposte ed eventi riservati della piattaforma Priceless di Mastercard; opportunità riservate e a disponibilità limitata curate attraverso The Mastercard Collection; un livello di servizio premium pensato per supportare le esigenze dei clienti durante viaggi e momenti

di svago in Italia e all'estero.







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