RT&L, perfezionata l’acquisizione del 100% di Lands

(Teleborsa) - RT&L , società a capo dell’omonimo Gruppo, attiva nei servizi logistici globali con una forte presenza in mercati strategici ed un’ampia offerta di soluzioni integrate nei settori customs brokerage e freight forwarding, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 100% di LandS, holding a capo di un gruppo composto da sei società specializzate nei servizi ausiliari ai traffici marittimi.



L’ingresso di LandS nel perimetro del Gruppo e delle sei società a cui è a capo – Sattemar, Spedizionieri Internazionali Marittimi, Cismar, Navalia, STM Servizi Trasporto Marittimo e Blue Shipping Yachting Logistics – accelera il posizionamento di RT&L tra i principali gruppi italiani indipendenti nel segmento del customs brokerage e arricchisce l’offerta del Gruppo con servizi complementari e ad alto margine, che spaziano dalle operazioni doganali alle attività di transitario portuale, dai servizi di agenzia e mediazione marittima alle spedizioni internazionali.



Attraverso questa operazione, il Gruppo RT&L amplia significativamente la propria presenza geografica e operativa nei principali nodi logistici del Nord Tirreno, rafforzando il presidio del porto di Genova e dell’Interporto di Rivalta Scrivia ed estendendo la copertura ai porti di Savona-Vado, La Spezia e Livorno, oltre all’Aeroporto di Pisa. La presenza in questi hub consente di operare lungo direttrici strategiche

attraverso cui transita circa il 75% del traffico merci nazionale, consolidando la propria posizione lungo le principali rotte della logistica italiana e internazionale.



L’acquisizione di LandS determina una significativa accelerazione della crescita di RT&L, grazie all’apporto di un fatturato pari a €16 milioni, un EBITDA di circa €1,1 milioni e 85 risorse di elevata competenza e garantisce al contempo la continuità manageriale da parte dei venditori, quale elemento fondamentale per la piena valorizzazione del progetto industriale.



La sottoscrizione del contratto vincolante annunciata il 31 luglio 2026 ha previsto a titolo di corrispettivo un Enterprise Value pari a €7 milioni a cui si è aggiunta la remunerazione della Posizione Finanziaria Netta (“PFN”) cash positive, stimata in €3 milioni. Tale valorizzazione, soggetta comunque ad un meccanismo di aggiustamento (cfr. comunicato stampa del 31 luglio 2026), riflette un multiplo EV/EBITDA pari a 6x, risultando significativamente accrescitiva rispetto ai multipli correnti di mercato espressi da RT&L.



L’operazione è stata in larga parte sostenuta tramite la finanza messa a disposizione da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., che ha affiancato RT&L nell'operazione, a supporto del percorso di crescita del Gruppo e del valore industriale dell'acquisizione.

Contestualmente al trasferimento della partecipazione, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di LandS. Gli ex soci rimarranno pienamente coinvolti nell'operatività aziendale, garantendo il presidio del business e il passaggio di competenze a supporto del progetto d'integrazione.



Gerardo Ghiliotto, ex socio di maggioranza di LandS, mantiene la carica di Presidente del CdA, mentre Roberto Bizzarri assume il ruolo di Amministratore Delegato.



Roberto Bizzarri, Amministratore Delegato di RT&L, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento questa importante operazione e guardiamo con grande fiducia alla nuova fase che si apre per RT&L. Siamo convinti che l’integrazione delle competenze e delle professionalità di RT&L e LandS creerà valore per entrambe le realtà. La continuità nella gestione e la forte complementarità dei nostri business rappresentano una solida base per sviluppare le sinergie e costruire insieme il prossimo capitolo del Gruppo, a beneficio dei nostri azionisti e di tutti gli stakeholder che hanno creduto nel progetto".



Nell’operazione di acquisizione RT&L è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, MG LAW Studio Legale per gli aspetti legali, EY S.p.A. per gli aspetti finanziari, Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni per gli aspetti fiscali, Avv. Andrea Schenone e Dott. Michele Tixi per gli aspetti payroll.

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