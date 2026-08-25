EPH, aggiornamento integrazione con Fin.Mar. Holding e progetti ARES e SIRE

Aggiornamento piano industriale una volta perfezionata operazione con FMH

(Teleborsa) - EPH Invest , facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 agosto 2026, relativo alla sottoscrizione degli accordi vincolanti aventi ad oggetto l’integrazione in EPH delle partecipazioni detenute da Fin.Mar. Holding (“FMH”), mediante conferimento in natura delle stesse a servizio di un aumento di capitale riservato, e su richiesta di Borsa Italiana, ha fornito alcune precisazioni.



Anzitutto, la Società ha fatto sapere che l’offerta accettata da EPH non prevede alcuna modifica della governance della Società quale conseguenza dell’operazione.



In ordine alla valutazione del perimetro oggetto del conferimento, EPH provvederà ad aggiornare tempestivamente il mercato non appena la relativa perizia sarà disponibile. In assenza, alla data odierna, della relativa perizia, EPH non esprime una propria valutazione sul valore del perimetro oggetto di conferimento. FMH ha comunicato a EPH una propria valutazione minima degli asset oggetto di conferimento pari ad almeno 180 milioni di euro. Tale valore è pertanto riportato nel presente comunicato esclusivamente quale valutazione comunicata da FMH e non costituisce una valutazione autonoma effettuata da EPH. Detti asset riguardano la partecipazione pari al 100% di Fin.Mar. Holding Due S.p.A., società che a sua volta detiene il 60% di TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (“Todini”), il 100% di MATTEI ENERGIA S.R.L., che a sua volta detiene il 70% di Romelectro Energy S.A. oltre ad altre partecipate.



Ai fini della rappresentazione della dimensione operativa del perimetro oggetto di conferimento, EPH evidenzia che nell’esercizio 2025 lo stesso ha registrato un valore della produzione di 88,0 milioni, a fronte di ricavi per 294,4 milioni. Il Margine Operativo Lordo è risultato pari a 9,2 milioni, corrispondente a una marginalità del 10,5% a valere sul valore della produzione. La Posizione Finanziaria Netta aggregata al 31 dicembre 2025 è pari a 29,1 milioni a debito.



Previsioni 2026–2029. Sulla base delle informazioni fornite da FMH e non autonomamente verificate da EPH, il portafoglio

commesse che FMH ha comunicato come già contrattualizzato ammonta a circa 2,2 miliardi di euro, di cui circa 261 milioni relativi a commesse in Italia e 1,96 miliardi relativi a commesse all’estero. Secondo quanto comunicato da FMH, il completamento delle relative commesse è atteso entro il 2029.



Considerati gli importanti sviluppi intervenuti di recente, EPH ritiene che, una volta perfezionata l’operazione di integrazione con FMH, potrà rendersi opportuno procedere a un aggiornamento del Piano Industriale approvato in data 29 aprile 2026. Allo stato attuale, tuttavia, non è possibile fornire un aggiornamento puntuale delle previsioni e degli obiettivi contenuti nel Piano, non essendosi ancora perfezionata l’operazione di integrazione con FMH e non essendo, pertanto, disponibili tutti gli elementi necessari per

procedere a una revisione organica dello stesso.



Infine, per i progetti ARES e SIRE, EPH precisa che le relative domande sono state integralmente presentate a Cassa Depositi e Prestiti e sono attualmente in fase di istruttoria. Parallelamente sono state completate le principali attività preparatorie propedeutiche allo sviluppo dei progetti. In particolare, è stata predisposta la documentazione progettuale, sono stati acquisiti i preventivi relativi all’esecuzione dei lavori e risultano individuate e strutturate le iniziative oggetto di sviluppo.



Alla luce delle attività già svolte ARES e SIRE dispongono, pertanto, di un quadro tecnico, economico e operativo definito, idoneo a consentire l’avvio delle successive fasi di sviluppo subordinatamente al completamento dell’iter presso Cassa Depositi e Prestiti e dei conseguenti adempimenti formali.











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