Guidotti Ships, perfezionata l'acquisizione dell'imbarcazione "Vincenzo I"

(Teleborsa) - Guidotti Ships rende noto che la propria controllata Guidotti Research ha dato seguito all'acquisizione dell'imbarcazione "Vincenzo I", già comunicata al mercato in fase di quotazione.



La "Vincenzo I" - lunghezza "fuori tutto" 28,42 metri, larghezza 6,83 metri - sarà completamente riconvertita in conformità all'SPS Code (Special Purpose Ship Code) e dotata della notazione di classe RecOil di RINA, con possibilità di accogliere fino a trenta professionisti specializzati a bordo.



Il corrispettivo complessivo di acquisto è pari a Euro 500.000 e risulta integralmente saldato alla data odierna.



Ai fini della copertura finanziaria dell'operazione, Guidotti Ships, in qualità di socio unico, ha messo a disposizione della controllata Guidotti Research un finanziamento soci infragruppo, fruttifero di interessi, per un importo di Euro 200.000, mentre la restante parte dell'investimento è stata coperta attraverso l'utilizzo di mezzi propri della controllata messi a disposizione dalla società mediante apporto in conto capitale.

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