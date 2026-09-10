UniCredit e Mediocredito Centrale, Basket Bond da 75 milioni per sostenere Pmi e Mid Cap

(Teleborsa) - Dopo aver sostenuto gli investimenti di 25 piccole e medie imprese e Mid Cap italiane mobilitando oltre 64 milioni di euro, UniCredit e Mediocredito Centrale rilanciano la collaborazione a favore dell'economia reale con il nuovo Basket Bond "Made in Italy 2", iniziativa che punta a mettere a disposizione ulteriori 75 milioni di euro per finanziare i piani di crescita, innovazione e sviluppo delle imprese italiane.



Il nuovo basket bond ha l’obiettivo di facilitare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese di minori dimensioni, semplificando i processi, garantendo tempi di esecuzione rapidi e costi contenuti, grazie anche all'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI e alla cartolarizzazione sintetica del portafoglio di minibond sottoscritti dai due istituti.



Le prime cinque emissioni del nuovo portafoglio, per un controvalore complessivo di 12,3 milioni di euro, sono già state perfezionate e sosterranno investimenti destinati a operazioni di crescita per linee esterne, ampliamento della capacità produttiva, sviluppo di nuove sedi e strutture industriali, efficientamento energetico e potenziamento infrastrutturale.



Il Basket Bond "Made in Italy 2" prevede l'emissione di minibond di importo massimo pari a 3,75 milioni di euro, sottoscritti in maniera paritetica da UniCredit, che agisce anche in qualità di arranger, e da Mediocredito Centrale. Il programma ha una durata prevista di 18- 24 mesi per il completamento del portafoglio. Grazie all'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, che copre le prime perdite fino all'80% dei singoli minibond e fino al 25% del portafoglio complessivo, l'operazione consente il trasferimento sintetico del rischio di credito senza ricorrere alla cessione delle esposizioni. Questa struttura permette di ridurre il rischio per gli investitori e i costi di accesso al mercato dei capitali per le imprese, favorendo al contempo una maggiore capacità di finanziamento dell'economia reale.



Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia, ha dichiarato: "Con il Basket Bond Made in Italy 2 rinnoviamo il nostro impegno ad ampliare l'accesso delle piccole e medie imprese italiane al mercato dei capitali attraverso strumenti innovativi, efficienti e sostenibili. Insieme a Mediocredito Centrale e grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI, mettiamo a disposizione nuove risorse per sostenere investimenti strategici, favorire la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese. Un’iniziativa che conferma il ruolo di UniCredit come partner di riferimento per lo sviluppo del tessuto produttivo del Paese".



Ferruccio Ferranti, Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale, ha commentato: "Il lancio della seconda edizione del programma Basket Bond Made in Italy è la dimostrazione che, insieme a UniCredit, abbiamo puntato su un’iniziativa che ha funzionato e continua a riscuotere un particolare interesse. Grazie a queste risorse, siamo in grado di sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane con strumenti innovativi e complementari ai tradizionali canali bancari, favorendo l’accesso al mercato dei capitali in modo più semplice, veloce ed economico".







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