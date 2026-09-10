USA, richieste sussidi disoccupazione calano leggermente a 206mila unità

(Teleborsa) - Calano leggermente meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 5 settembre, i "claims" sono risultati pari a 206mila unità, in diminuzione di 1.000 unità rispetto alle 207mila della settimana precedente (rivisto da 206mila), a fronte delle 205mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 206.000 unità, in calo di 1.500 unità rispetto nella settimana precedente (207.500 riviste da 207.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 29 agosto, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.774.000, in discesa di 1.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.775.000 riviste da 1.779.000), rispetto a una stima di 1.780.000.

Condividi

```