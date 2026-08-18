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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in luglio

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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in luglio
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in luglio pari a -11K unità, in calo rispetto al precedente -6,4K unità (la previsione era 16,5K unità).

(Foto: © plasticperson / 123RF)
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