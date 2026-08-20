USA, richieste sussidi disoccupazione calano a 206 mila unità

Nella settimana al 14 agosto

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 14 agosto, i "claims" sono risultati pari a 206 mila unità, in calo di 6.000 unità rispetto alle 212 mila della settimana precedente (rivisto da 209 mila) e alle 210 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 204.000 unità, in aumento di 4.250 unità rispetto nella settimana precedente (199.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 7 agosto, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.799.000, in aumento di 18.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.781.000) e oltre le 1.790.000 attese.





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