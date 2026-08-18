Appuntamenti macroeconomici del 18 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 18/08/2026
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 11,2K unità; preced. 6,7K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,8%; preced. 4,9%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 30 punti; preced. 26,3 punti)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -3%)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 19%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 72,5 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,1%; preced. -5,4%)
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