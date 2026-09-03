USA, richieste sussidi di disoccupazione salgono oltre le attese 206mila

(Teleborsa) - Salgono leggermente oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 29 agosto, i "claims" sono risultati pari a 206mila unità, in aumento di 2.000 unità rispetto alle 204mila della settimana precedente (rivisto da 203mila) e alle 205mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 207.250 unità, in aumento di 1.500 unità rispetto nella settimana precedente (205.750 riviste da 205.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 22 agosto, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.779.000, in aumento di 8.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.771.000 riviste da 1.778.000).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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