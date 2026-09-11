Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Giornata fiacca per il derivato italiano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.625. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52.110. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.460.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)