Milano 2-set
0 0,00%
Nasdaq 2-set
29.143 +0,23%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 2-set
10.756 -0,30%
Francoforte 2-set
25.839 -0,50%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.311,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.311,21 in apertura.
Condividi
```